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سياسي

حسم 45 مقعدًا فرديًا من الجولة الأولى فى المرحلة الثانية لانتخابات «النواب»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:18 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
محمد عبدالناصر
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كشفت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية عن حسم أكثر من ٤٥ مقعدًا فرديًا من الجولة الأولى، بعد حصول الفائزين على نسبة الـ٥٠٪ + ١ من الأصوات الصحيحة.
فى بورسعيد، حُسم مقعد دائرة «الزهور» بفوز أحمد البدرى فرغلى، وفى دائرة خليج العقبة بجنوب سيناء فاز سليمان عطيوى، وفى بنها بالقليوبية فاز مجدى سيف وجمال حجاج وعربى فؤاد، وفى شبرا الخيمة فاز مجاهد نصار وعبدالسلام الخضراوى وأشرف أمين، وفى شبين القناطر فاز سمير صبحى أبوشامة وحافظ عمران.
وفى طوخ فاز أسامة فتحى وعزيز سابق، وفى قليوب والقناطر فاز إبراهيم عويس وعادل عامر، وفى الخانكة فاز كمال شافعى ومحمد الطوخى ومحمد مدينة، وفى سمنود بالغربية فاز أحمد دراج وعبدالمطلب الحلو، وفى قطور بالغربية فاز عبدالله الشيخ وفؤاد حسب الله.
وفاز فى الساحل بالقاهرة أبانوب عزت عزيز، وفى روض الفرج فاز محمد عبدالرحمن راضى، والزاوية الحمراء أمين مسعود وعمر وطنى، ومدينة نصر ومصر الجديدة فاز محمد مصطفى السلاب وطارق شكرى، وفى النزهة والشروق فاز محمد الحناوى ومحمد سليمان، وفى السلام أول وثانى فاز شريف الوردانى، وفى عين شمس فاز محمد الكومى وصفوت النجار، وفى المطرية فاز أحمد عبدالفتاح العمدة ووائل الطحان، وفى المرج فاز أحمد على إبراهيم، وفى الجمالية فاز حسام زكى، وفى عابدين والوايلى فاز أشرف حاتم.
وفى دائرة السيدة زينب فاز الطاهر عبدالحميد، وفى الخليفة والمقطم فاز سيد حنفى طه، وفى مصر القديمة فاز خالد القط، وفى البساتين ودار السلام فاز حشمت أبو حجر وخالد عبدالحميد طنطاوى، وفى المعادى فاز أحمد الطيبى، وفى حلوان والمعصرة فاز عيد حماد محمد.
كما أظهرت المؤشرات الأولية نجاح عدد من مرشحى الأحزاب السياسية فى حسم عدد من المقاعد من الجولة الأولى، كما استطاع عدد آخر دخول جولة الإعادة، ومن بينها حزب «مستقبل وطن»، الذى حسم ٢٠ مقعدًا فرديًا فى محافظة القاهرة، ويخوض جولة الإعادة فى ٣ دوائر فقط هى حلوان ومدينة نصر وحدائق القبة بـ٥ مرشحين.
كما حصد حزب «مستقبل وطن» ١٣ مقعدًا فرديًا من الجولة الأولى فى القليوبية، وفى الإسماعيلية يخوض ٤ من مرشحيه جولة الإعادة، كما يخوض الحزب جولة الإعادة بمحافظة شمال سيناء بمرشح واحد.
وفى محافظة جنوب سيناء، نجح سليمان عطيوى، مرشح حزب «مستقبل وطن»، فى حسم المقعد الفردى بالدائرة الأولى، كما يخوض حميد سليمان أبوبريك، مرشح الحزب، جولة الإعادة فى الدائرة الثانية بالمحافظة.
وبينت غرفة عمليات حزب «الشعب الجمهورى» أن الحزب فاز بمقعدين من الجولة الأولى فى محافظات المرحلة الثانية، وأن ١١ من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة.
وفاز عن حزب «الوفد»، المستشار محمد عبدالواحد حسن مدينة، بمقعد الدائرة الخامسة بمحافظة القليوبية، والتى تضم الخانكة والخصوص والعبور، بـ٥٤٦١٠ صوتًا، كما سيخوض الحزب جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية بـ٦ مرشحين.

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