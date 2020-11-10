غدًا.. أنغام تطرح ألبومها الخليجي «مزح»

روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لألبوم النجمة المصرية أنغام الذي يحمل عنوان "مزح"، وذلك عبر مقطع فيديو لإحدى أغانيه على موقع إنستجرام.ونشرت روتانا فيديو من الألبوم وكتبت عليه "باقي يوم واحد فقط، غدًا طرح ألبوم أنغام في الرابعة والنصف عصرًا".ويحتوي ألبوم "مزح" على عدد من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".«مزح» يضم عددا من كبار صناع الأغنية الخليجية من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم سعود بن عبدالله، بدر بنون وقوس والجادل، وخالد عز وبشار سلطان ورأفت.