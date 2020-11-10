"نواب أوسيم" يحصلون على موافقة "الرياضة" لتطوير مراكز الشباب

التقى النائب سعد بدير بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائبين عمرو عزت وطارق عبدالهادي، أعضاء مجلس الشيوخ، وحصلوا على موافقة الوزير لتطوير مركز شباب شنباري التابعة لدائرة أوسيم بمحافظة الجيزة.وقال النائب سعد بدير إن وزير الشباب والرياضة وافق على تطوير باقي مراكز شباب الدائرة تباعا، وهى "أوسيم- الزيدية- البراجيل- بشتيل- جزيرة محمد- الوراق- جزيرة الوراق وزاوية نابت"، وإنشاء مركز شباب سقيل وطناش.