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تقارير ومتابعات

طبيب قرية «ما وراء الطبيعة»: «كنت في ماتش تمثيل يخوّف»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:59 م
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
هاجر رضا
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أبدع الفنان عبد السميع  عبد الله، في تجسيد دور الدكتور كمال الطبيب الذي نُقل لمنطقة ريفية نائية وآمن بفكرة النداهة التي تتسبب في اختفاء الناس بمجرد ظهورها لهم، الطبيب ذو ملامح وجهه برتقالية اللون لا يستطيع فتح عينيه في وضوح النهار، فأطلق عليه الدكتور رفعت "الطبيب عدو الشمس".

وقال عبد السميع عبد الله إنه تخرّج في كلية الآداب قسم المسرح (شعبة تمثيل)، وكان يعطي تدريبات للممثلين في كل من الأردن وتونس ومصر، لهذا فإن حرفية التمثيل موجودة، لكن الصعوبة كانت هي أنه لأول مرة يلعب دراما بمثل هذا الإطار في مشروع كبير مثل مسلسل ما وراء الطبيعة، الذي يخص سلسلة الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وتابع عبد الله لـ"الدستور": "كان لازم ألاقي شكل الشخصية كما أن هذه الشخصية ليست ببعيدة عني، وشكل المشاعر وكيف تعبر عنها، ولازم عشان أعملها يبقى أعرف درس فين شخصيته؟ ليه وصل للشكل ده بما أنه شخص غريب الأطوار، ومن ثم يأتي دور عمرو سلامة والبروفات وفكرة وجود ممثلين شاطرين حواليا، والنصائح التي حصلت عليها ممن حولي".

وأضاف أنه لم يتوقع ردود الفعل من حوله والناس من دول العالم تواصلت معي وأثنت على دوري، ورد الفعل لم يكن طبيعي بس كان عظيم، وكنت أدعو الله دائمًا أن أكون خفيف على الناس، وأن الناس تكون مبسوطة بما أفعله، وسط عمالقة التمثيل التي كنت معهم "كنت في ماتش تمثيل يخوّف"،

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