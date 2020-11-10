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محافظات

وزير التنمية المحلية يشكر محافظ دمياط والعاملين بمنظومة تقنين الأراضي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:37 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
حسام فهمي
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توجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وجميع العاملين بمنظومة تقنين أراضي الدولة بالمحافظة؛ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة بمحافظة دمياط.

كما أشادت الدكتورة محافظ دمياط بحرص المواطن الدمياطي على التقدم بطلبات تقنين الأوضاع، مما ساهم وبشكل كبير في مساعدة الأجهزة المختصة على نهو كافة الإجراءات الخاصة بذلك الملف، لتصبح محافظة دمياط الأولى على مستوى الجمهورية في إنهاء منظومة تقنين أراضي الدولة.

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