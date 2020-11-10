رهبان مصر الفرنسيسكان يمارسون رياضتهم الروحية السنوية

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه بدأت الرياضة الروحية السنوية الثانية للرهبان الفرنسيسكان بمصر، بدير درنكة بأسيوط.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرياضة الروحية السنوية الثانية حملت عنوان "وقادهم الروح"، بمشاركة الكثير من الأخوة الرهبان المجتمعين من مناطق الإقليم المختلفة.