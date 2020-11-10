اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9156 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة

نجحت وزارة الداخلية خلال 48 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9156 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات الواقية، ضمن جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.