الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديسة إنستاسيا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديسة أنستاسيا.وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إن الشهيدة القديسة انستاسيا التي تحتفل بها الكنيسة اليوم معروفة بلقب "الكبيرة" لتفريقها عن القديسة الأخرى التي تحمل نفس الاسم، ولم يذكر المزيد عن تفاصيل حياتها، إلا أن مرتلي الكنائس أدرجوا اسمها صبيحة اليوم ضمن القديسين الذين يُرتل لهم لحن التماجيد "خين افران"، وذلك حسبما أشار به المرتل عبده يواقيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".