الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس كليوباس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس كليوباس الرسول، أحد تلميذى عمواس.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تذكار القديسين كليوباس الرسول ورفيقه، اللذين كانا منطلقين إلى قرية عمواس، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب منهما المسيح نفسه، ولما لم يعرفاه ولما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما، وهذان الرسولان من الاثنين والسبعين رسولا.