رئيس جامعة دمياط يلتقي مسئولي حملة الكشف عن تعاطي المخدرات

التقى الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم، محمد أبوشعيشع رئيس لجنة تحليل المخدرات والدكتور محمد الجميل من مصلحة الطب الشرعي، بعد زيارة مفاجئة تم خلالها الكشف عن تعاطي المخدرات بالإدارة العامة للجامعة.تأتي زيارة اللجنة اليوم ضمن حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبتوجيهات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.