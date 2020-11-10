الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة كرياكوس أسقف أورشليم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى رحيل القديس كرياكوس.وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ«السنكسار» إن القديس كان أسقفا لأورشليم، ولم يذكر مزيدا عن تفاصيل حياته، إلا أن مرتلي الكنائس أدرجوا اسمه صبيحة اليوم ضمن القديسين الذين يُرتل لهم لحن التماجيد "خين أفران"، حسبما أشار به المرتل عبد يواقيم، في تصريحات لـ"الدستور".