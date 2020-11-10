الكنيسة تحتفل ببدء «هاتور» ثالث الأشهر القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى بدء ثالث الأشهر القبطية وهو هاتور.وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ«السنكسار» إنه سمى هكذا نسبة إلى الإله (هاتهور أو أثور) إله الحب والجمال وملكة السماء والفرح والمحبة التي يقابلها عند اليونان «أفرودت»، لأن في هذا الشهر تتزين الأرض بجمال الخضرة، ويصور الشهر بامرأة برأس بقرة، وأحيانا بصورة بقرة، ومن أمثال الشهر: هاتور أبوالذهب المنثور أي "القمح"، وإن فاتك زرع هاتور اصبر لما السنة تدور، ويعد أشهر محاصيله موز هاتور.