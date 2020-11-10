محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، أعضاء اللجنة ممثلي كلية هندسة بورسعيد (قسم التخطيط العمراني) ومديري إدارة التخطيط العمراني ومدير عام مديرية الإسكان.وتعمل اللجنة على إعداد الاشتراطات البنائية الجديدة واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني بالقاهرة بغرض ضبط العمران داخل محافظات الجمهورية.وتم البدء في دراسة الكثافات البنائية والسكانية لكل منطقة على حدة ومناقشة الاقتراحات العلمية التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن لضبط العمران بالمحافظة.