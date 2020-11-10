حجز صاحب شركة لحيازته 71 ألف كمامة مجهولة المصدر بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحجز صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بحوزته 71 ألف كمامة مجهولة المصدر بالقاهرة ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص في محافظة القاهرة، بحوزته 71.192 قطعة "كمامة طبية - سرنجات" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.