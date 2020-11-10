مؤلف «الملك» ينتهي من كتابة نصف الحلقات: محمد إمام صعيدي

كشف المؤلف محمد صلاح العزب أنه انتهى من كتابة نصف حلقات مسلسله الجديد "الملك" الذي يلعب دور البطولة فيه محمد عادل إمام وينطلق عرضه رمضان المقبل.وأضاف العزب، لـ"الدستور"، أن العمل سينطلق تصويره منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم تصويره بين القاهرة والصعيد، لافتًا إلى أن العمل سيتناول خطا دراميا صعيديا، إضافة إلى خطوط خارج هذا الإطار.وتابع "العمل سيتناول شخصيته الأساسية لمحمد إمام بشكله الصعيدي المعروف، لكن بطريقة مختلفة وتناول جديد، مؤكدًا أن بقية فريق العمل سيتم تحديده خلال الشهر الجاري، لينطلق في تصويره ديسمبر المقبل.