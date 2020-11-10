بمشاركة الأنبا رافائيل.. صوم 3 أيام بالكنيسة لشفاء القس بطرس

نظم عدد من خدام وشعب الكنيسة المرقسية الكبرى بوسط القاهرة، حملة للصوم والصلوات لمدة 3 أيام طلبًا من الله حتى يمن بالشفاء على القس بطرس وليم راعي الكنيسة الذي يمر بوعكة صحية شديدة.وقال منظمو الحملة: "أحباء المرقسية وشعبها الطيب ولكل شعب المسيح المتحد بقلب وروح واحدة.. الصوم والصلاة هما اللذان رفعا إيليا إلى السماء، وخلصا دانيال من جب الأسود، بعد أخذ الحل من نيافة الأنبا رافائيل وبمحبته ومشاركته، تعلن الكنيسة المرقسية عن صوم انقطاعى تذللى من أجل سلامة وشفاء (أبونا بطرس وليم) ابتداء من الغد الأربعاء إلى الجمعة، اللى يقدر يصوم للساعة ١، اللى يقدر يصوم لـ ٣ العصر أو بعد كده، اللى عاوز يصوم الخميس ويفطر على أكل صيامى، كل واحد حسب طاقته واحتماله".وأضافوا: "فلنتذلل إلى الله يا إخوتى ليتقبل ذبيحة هذا الصوم من أجل أبونا بطرس وابن الكنيسة ريمون شارود كل واحد مع أسرته ويبلغ معارفه وأحباءه بهذا الصوم".