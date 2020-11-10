ممثلو الكنائس يشاركون الحضور في لقاء «نتعايش باحترام متبادل»

شارك كل من الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية، في لقاء "نتعايش باحترام متبادل"، الذي عقد اليوم بدار الهلال.كما شارك بالحضور أيضًا الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كما شارك عدد من الكوادر والشخصيات العامة والصحفية وعلى رأسهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بصحيفة الدستور.