محافظ الفيوم: انتهاء أعمال عمارات الإيواء بكيمان فارس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بإحدى عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، للوقوف على سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق التنفيذ.وأوضح محافظ الفيوم، أن عمارة الإيواء تضم 6 طوابق منها الدور الأول تجاري والثاني إداري، أما الأدوار من الثالث حتى السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالى 24 وحدة، لافتًا إلى أن الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.وأضاف المحافظ، أن كل الأعمال الإنشائية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن، وعقب الانتهاء من كل أعمال البناء والتشطيبات سيتم تسليم الوحدات السكنية للأسر مباشرة.وشدد الأنصاري على التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.يذكر أن عمارة الإيواء كانت تضم 24 وحدة سكنية، كل وحدة عبارة عن حجرة وصالة وحمام مشترك، إلا أن العمارة قد حدث بها بعض التشققات خلال السيول التى تعرضت لها المحافظة فى شهر مارس الماضي، وعلى الفور قرر المحافظ تشكيل لجنة من المتخصصين لمعاينة العمارة على الطبيعة وإعداد التقرير اللازم، وأوصت اللجنة بإخلاء العمارة من السكان وإزالتها وإعادة بنائها من جديد حفاظًا على سلامة الأسر.