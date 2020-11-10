محافظ الفيوم يوجه بزيادة استراحات «استقبال المستشفى العام»

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى الفيوم العام، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، وكذا توافر المستلزمات الطبية.وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد خلال الجولة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وأكد على جميع العاملين بالقسم والمرضى المحتجزين، ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.ووجه "الأنصاري" مدير المستشفى بتخصيص مكان آخر فى قسم الاستقبال للكشف على الأطفال، مع زيادة عدد الأطباء بالقسم لتوقيع الكشف الطبي اللازم على جميع المرضى المترددين، كما وجه أيضًا بزيادة عدد الاستراحات ومقاعد الجلوس بقسم الاستقبال، حتي يتمكن جميع المواطنين المترددين على المستشفى من الجلوس مع الحفاظ على المسافات البينية المقررة.وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ تفقد مبنى وحدة الغسيل الكلوي الجديد الجاري بناؤه داخل المستشفى على مساحة 300 متر، وسيتكون من 3 أدوار وسيضم 34 ماكينة غسيل كلوي ومحطات المياه والأكسجين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كل الإنشاءات والتجهيزات الطبية بالمبنى خلال 6 أشهر من الآن.كما استمع المحافظ لشكوى بعض المواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا باتخاذ الإجراءات الطبية فورًا وتوفير العلاج اللازم لأحد المرضى بقسم الجراحة، وطفل مريض بقسم الأطفال.