رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بزيادة استراحات «استقبال المستشفى العام»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:28 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى الفيوم العام، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، وكذا توافر المستلزمات الطبية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد خلال الجولة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وأكد على جميع  العاملين بالقسم والمرضى المحتجزين، ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ووجه "الأنصاري" مدير المستشفى بتخصيص مكان آخر فى قسم الاستقبال للكشف على الأطفال، مع زيادة عدد الأطباء بالقسم لتوقيع الكشف الطبي اللازم على جميع المرضى المترددين، كما وجه أيضًا بزيادة عدد الاستراحات ومقاعد الجلوس بقسم الاستقبال، حتي يتمكن جميع المواطنين المترددين على المستشفى من الجلوس مع الحفاظ على المسافات البينية المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ تفقد مبنى وحدة الغسيل الكلوي الجديد الجاري بناؤه داخل المستشفى على مساحة 300 متر، وسيتكون من 3 أدوار وسيضم 34 ماكينة غسيل كلوي ومحطات المياه والأكسجين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كل الإنشاءات والتجهيزات الطبية بالمبنى خلال 6 أشهر من الآن.

كما استمع المحافظ لشكوى بعض المواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا باتخاذ الإجراءات الطبية فورًا وتوفير العلاج اللازم لأحد المرضى بقسم الجراحة، وطفل مريض بقسم الأطفال.

موضوعات متعلقة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

الصور

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

اتحاد الكرة يطالب الأمن بحضور 10 آلاف متفرج بنهائي أفريقيا

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مصممون يونانيون يشاركون في مبادرة لدعم متضرري انفجار بيروت

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «2-2»
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. عبد الرحمن الشرقاوي أول مَن كتب المسرحية الشعرية

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (9)

دلالات الألوان.. لماذا يُستخدم اللون الأحمر لبساط الرؤساء؟

«حكاية صورة» لخيري شلبي بالجلباب في «الإذاعة والتليفزيون»