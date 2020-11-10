وصفوه بـ«الحاج».. علاقة الإخوان بـ«هتلر» لتدمير القومية العربية

استغلت الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات الوثيقة التي جمعت تنظيم الإخوان الإرهابي بأدولف هتلر زعيم ألمانيا النازي، واتخذتها كأداة للتخريب وضرب القوميات في الشرق الأوسط، خاصةً القومية العربية، ومجابهة الاتحاد السوفيتي.وأثبتت سلسلة من الوثائق وجود تعاون وثيق بين الإخوان الإرهابي وهتلر، فقد كان يطمح التنظيم الإرهابي في الوصول إلى الحكم في مصر عبر التعاون الكامل مع الزعيم النازي، وتنفيذ أجندته، حتى روج حسن البنا مؤسس الجماعة في مصر، أن هتلر اعتنق الإسلام، بهدف الحشد لصالحه.وكتب مؤسس التنظيم الإرهابي أكثر من 10 مقالات، في مجلة «النذير»، كان أبرزها في 26 ديسمبر 1938، زعم خلاله أن إيطاليا وألمانيا واليابان، ستعترف بالإسلام كدين رسمي للدولة، وستنشئ مدارس لتعليم اللغة العربية، وتدريس الإسلام سيصبح مادة إجبارية في جميع مدارسهم حتى مرحلة الثانوية العامة.ولم يكتف البنا بهذا الحد، بل إنه وصف الزعيم النازي، في أحد مقالاته، بـ«الحاج محمد هتلر»، زاعمًا أنه يعمل على تحرير المسلمين والعرب من الاحتلال البريطاني والفرنسي.