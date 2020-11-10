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فن

«قطعت شرايينه وهو مكبّل».. رحلة نيازى مصطفى من أسيوط لبرلين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:54 م
نيازي مصطفى
نيازي مصطفى
محمد مجدي
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ساعات قليلة وتحل الذكرى الـ109 على ميلاد المخرج نيازي مصطفى الذي ولد بأسيوط في (11 نوفمبر لأب سوداني وأم تركية 1911)، وقدم العشرات من الأعمال الفنية الخالدة.

درس نيازي السينما في برلين بألمانيا، ثم عاد بعدها لمصر ليعمل مونتيرًا في ستوديو مصر، والعمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، لينطلق بعدها في حياته العملية بشكل أكثر احترافية، ليقدم أول أعماله الفيلم الخالد "سلامة في خير" بطولة نجيب الريحاني 1937 وبعدها "سي عمر" عام 1942.

تزوج من الفنانة كوكا التي كانت مساعدته وزميلته في قسم المونتاج باستوديو مصر والتي اشتهرت بأدوار الفتاة البدوية، كما تزوج من الراقصة نعمت مختار، ثم انفصل عنها ورجع إلى زوجته الأولى بعد علمه بأنها مصابة بالسرطان ليظل بجوارها حتى لحظاتها الأخيرة.

توفي نيازي مصطفى في 19 أكتوبر 1986 في ظروف غامضة ومثيرة، حيث وجد مقتولًا في يوم تصوير المشهد الأخير لفيلم "القُرداتي".

بالتحري وجد نيازي مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة في قطع شرايين يده، وكمم الجاني فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وأغلقت القضية ضد مجهول.

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