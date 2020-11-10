في الـfirst date نصائح هامة لشكل المرأة

- اختيار الملابس:

- الأحذية:

- الإكسسوارات:

- المكياج:

- الشعر:

- العطر:

"الانطباع الأول يدوم" تلك هي الجملة التي دائما نسمعها ونرددها عند المقابلة الأولى مع أي شخص، خاصة إذا كان ذلك الميعاد هو الـ first date بين شريكين.ويعتبر الموعد الأول فرصة عظيمة ليكون هناك صلة قوية بشخص نريده، لذلك هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها عند المقابلة الأولى مع الشريك ليدوم انطباع جيد عند الطرفين.تتحدث اليوم للدستور خبيرة الاتيكيت "منة فتحي" عن كيفية اختيار المرأة لملابسها وشكلها ذلك اليوم.يجب اختيار ملابس مناسبة ومهندمة وليست جينز قديم وتي شيرت إذا كان الموعد في مكان لتناول القهوة يمكن ارتداء طقم سيمي كاجوال مثل بنطلون جينز وقميص ناعم مع جاكيت فوقه وإذا كان الموعد في مطعم رومانسي للعشاء يمكن ارتداء فستان أسود جميل غير مبالغ فيه بفتحات أو قصره.يمكن ارتداء بلوزة ضيقة قصيرة، مع جيبة واسعة أو بنطلون كلاسيك واسع وطويل والعكس صحيح إذا كانت ترتدي جيبة قصيرة وضيقة، لتظهر ساقيها عليها ارتداء بلوزة لا تجذب الانتباه لنصفها الأعلى، وتحدد ملامح جسدها.يمكن استخدام الألوان التي تبرز مناطق الجمال في جسدها إذا كان جسدها على شكل الكمثرى بمعنى أن لديها أرداف عريضة يجب عليها ارتداء الألوان الداكنة في الجزء الأسفل، وألوان فاتحة في الجزء الأعلى، فالألوان الداكنة تخفي بينما الألوان الفاتحة والبراقة تظهر.الأحذية بالنسبة للمرأة تعتمد على مكان الموعد يمكنها ارتداء الأحذية المسطحة مع الكاجوال أو الكعب العالي غير المبالغ فيه مع الفستان وإذا كانت لا تستطيع المشي في الكعب العالي يمكن اختيار حذاء مسطح أنيق ولا تجرب حذاء جديد في الموعد الأول.يمكن ارتداء حلق ملفت يتماشى مع رسمة الوجه، أو وضع إيشارب أنيق، وارتداء شئ واحد على الأقل يحمل ألوان براقة وليست ألوان داكنة، وخاتم بسيط مع انسيال رقيق فقط فالبهرجة لا ينصح بها.يجب إبراز أفضل الملامح في الوجه بالمكياج والكونتور ولا تجربي مظهر جديد في المكياج يمكن اختيار مكياج العيون الطبيعي أحمر الشفاه الكشمير لأنه يليق على كل شيء، أو مكياج العين الواضح والمحدد لإبراز جمال العيون مع مسحة خفيفة من أحمر الشفاه الوردي.يجب عدم قص الشعر قبل الموعد على الأقل قبل الموعد بيومين حتى تتعود على القصة الجديدة وإذا كانت المرأة ستجرب تسريحة جديدة، فعليها تجربتها في الليلة السابقة للموعد للتأكد من إنها تتقنها وإذا لم تتمكن من ذلك فتلتزم بتسريحتها التي تعودت عليها، ويمكنك إضفاء الحيوية على تسريحتها المعتادة بإضافة رباط شعر جميل، أو دبوس شعر مميز.يجب تجنب العطر المبالغ فيه ووضع القليل من عطر هادئ وترش القليل على الرسغ وخلف الأذنين وعلى الرقبة.