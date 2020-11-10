ألمانيا: ندين جميع أشكال الكراهية ضد الأديان
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:53 م
نيفين أشرفطباعة
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفضها التام لجميع أشكال الكراهية ضد الأديان، مشددة على ضرورة التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب.
وقالت ميركل، في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء: "ندين كافة أشكال الكراهية ضد الأديان"، لافتة إلى أن ما يجري الآن ليس مواجهة بين الإسلام والمسيحية.
وأضافت المستشارة الألمانية: "مصممون على حماية مجتمعاتنا ضد أعداء الحرية، كما يجب التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب".
وقالت ميركل، في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء: "ندين كافة أشكال الكراهية ضد الأديان"، لافتة إلى أن ما يجري الآن ليس مواجهة بين الإسلام والمسيحية.
وأضافت المستشارة الألمانية: "مصممون على حماية مجتمعاتنا ضد أعداء الحرية، كما يجب التعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب".