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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرها السرطان.. شائعات طاردت الفنانة عبلة كامل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:02 م
عبلة كامل
عبلة كامل
هاجر رضا
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حالة من الفزع سيطرت على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد انتشار شائعة إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان في مراحله الأخيرة بعد أن أخبرتها بناتها وزوجها السابق الفنان أحمد كمال بما يقال، فأثارت الشائعة غضب الفنانة الموهوبة.

«الدستور» ترصد في التقرير التالي أبرز هذه الشائعات:-

شائعة الاعتزال
في 30 يونيو الماضي، امتلأت صفحات مواقع التواصل "فيسبوك" بنبأ اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل، بعد تردد خبر حول اعتزالها وانسحابها من الحياة الفنية بسبب شعورها بألم شديد في العمود الفقري وعدم قدرتها على الوقوف أمام الكاميرا لساعات طويلة.

ورفضت عبلة كامل التعليق على الخبر، ولم يدفعها ضجيج مواقع التواصل لكسر حاجز الصمت وتكذيب الشائعة، وأصرت على التمسك بعادتها القديمة وهى عدم الحديث لوسائل الإعلام، وعلى الرغم من عفويتها وجرأتها أمام الكاميرا، تخاف من إجراء حوار أو حتى الإدلاء بتصريح حول مشروعاتها الفنية، ودائمًا ما تردد مقولة: "لو في حاجة تهم الجمهور هتكلم".

شائعة السرطان
حالة من الجدل أثيرت بعدما انتشرت عدد من الأخبار تفيد بإصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل وتدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بمرض السرطان وخُضوعها لجلسات علاج كيماوي منذ فترة كبيرة، ما دفع كمال طليق الفنانة عبلة كامل بنفي الخبر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: " الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية كذب وخداع وإشاعة سخيفة تهدف إلى تحقيق مكاسب رخيصة على حسابها".

من جانبها، نفت نقابة المهن التمثيلية الخبر، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات تلاحق النجوم الذين يتمتعون برصيد هائل من حب الجمهور بحجم الفنانة عبلة كامل.

تحريم الفن
عندما قررت عبلة كامل ارتداء الحجاب 2005، انتشرت أنباء عن منعها من مجال الفن، وأنها تأسف لكل الأعمال التي قامت بها في السينما والتلفزيون والمسرح، وتفكر في التخلص من تلك الأعمال التي قارنت بيها، لتفاجئ الجمهور بعدها بتقديمها مسلسل 2006، وبذلك تنفي شائعة تحريمها للفن.

وأثارت هذه الشائعات جدلًا كبيرًا في الوسط الفني وبين الجماهير، لكنها رفضت التعليق على كم الشائعات التي تداولت حولها، وقامت بالرد بطريقة عملية، من خلال مشاركتها في مسلسل "العندليب" الذي تناول السيرة الذاتية للفنان عبد الحليم حافظ.

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