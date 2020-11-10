عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (9)

عندما تنظر من بعيد إلى حياتك فغالبًا سوف تجدها عبارة عن مجموعة من المصادفات، شبه العمياء، التى تقودك إلى هذا الاتجاه أو ذاك، وغالبًا أيضًا ستجد أن كل هذه الطرق المتعارضة، كما يقول المثل الذائع، «تؤدى إلى روما»، أو المسار النهائى لهذه الحياة.

مع بداية الثمانينيات التحقت بكلية الألسن، وانتقلت إلى مرحلة جديدة من حياتى. الآن لدى وقت أطول للقراءة وذوق أفضل فى الكتب، أقرأ لكبار الفلاسفة، مثل سارتر وكامو ونيتشه. أذكر بالتحديد ثلاثة كتب أثرت فى تفكيرى إلى الآن: «أسطورة سيزيف» لألبير كامو، وهو دراسة فلسفية وجودية مكتوبة بشكل شيق وبسيط، وما زلت أحتفظ بالنسخة التى قرأتها ممتلئة بالملاحظات الساذجة التى كتبتها على الهوامش.

الكتاب الثانى هو مسرحية «الأبواب المغلقة»، أو «الجحيم هو الآخرون» لجان بول سارتر، التى تدور حول استحالة التفاهم الإنسانى واعتباره جحيم البشر الحقيقى. الكتاب الثالث هو «هكذا قال زرادشت» لنيتشه. ويمكن أن أضيف إلى هذه الكتب أعمال فرويد بشكل عام.

بدأت أيضًا فى الانتقال إلى مستوى آخر من مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى: أتردد على المراكز الثقافية الأجنبية وأشاهد أفلام مهرجان القاهرة السينمائى، وأسمع الأغانى الغربية، التجارب الجديدة للفرق الموسيقية المصرية.

تعرفت على أسماء مطربين شبان جدد مثل على الحجار الذى غنى رباعيات صلاح جاهين، ومحمد منير الذى صدر له ألبومان هما «بنتولد» و«علمونى»، ولكنها معرفة من بعيد لبعيد، خلال حديث عابر عن الفن، أو أثناء سهرة عند صديق، أو عبر شريط يقع بالصدفة بين يدى.. ثم جاء ألبوم «شبابيك».

«شبابيك، شبابيك.. الدنيا كلها شبابيك.. ألبوم جديد لمحمد منير وفرقة يحيى خليل».. جملتان لا غير تترددان عبر إعلان تليفزيونى غريب لا يزيد عن بضع ثوان، عن ألبوم غنائى جديد لمغن أسمر نحيف مجعد الشعر.

القليلون جدًا استمعوا إلى الألبومين السابقين، لكن إعلان «شبابيك» لفت إليه الأنظار: صوت دافئ، ملامح جادة، كلمات غير معتادة، بسيطة ولكن شاعرية، وموسيقى وإيقاع جديد ومختلف تمامًا. كان ألبوم «شبابيك» فاتحة ما أطلق عليه بعد ذلك «الأغنية الشبابية» ثم «موسيقى الجيل»، وأول «هيت» يحقق أرقامًا قياسية لدى جمهور الشباب من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمين، وهو جمهور ذوقه مختلف عن ذوق الكبار الكلاسيكى وعن أذواق محبى «الأغانى الشعبية» التى يقدمها عدوية وإخوته.

الأوضاع السياسية كانت تزداد ترديًا يومًا بعد آخر. عاد السادات من «كامب ديفيد» فى نهاية 1979مكللًا بالانتصار فى نظر العالم والإعلام والرأى العام، وغارقًا فى الخزى بنظر العرب والمعترضين على السلام المنفرد، أو على السلام بشكل عام. ومنذ عودته دخل البلد فى منحنى يؤدى إلى الهاوية. الوضع الاقتصادى يتأزم والحكومة لم تعد تستطيع رفع الأسعار مرة أخرى حتى لا تتكرر مظاهرات 77. المقاطعة العربية تزيد الطين بلة، والمعارضة المصرية لم تعد تقتصر على اليساريين، خصوم السادات التقليديين، ولكن انضمت إليهم تيارات الإسلام السياسى التى دعمها السادات بقوة بعد توليه الحكم.

أحداث «الزاوية الحمراء» فى صيف 1981 مقدمة لمأساة هائلة، كانت أكبر حادث عنف طائفى فى حياتنا، راح ضحيته العشرات وأطلق فتيل الفتنة والطائفية الذى كان يتمدد سرًا على يد الجماعات التكفيرية لسنوات.

شاهدت الخطاب النارى للسادات، الذى صب فيه اللعنات على الجميع، وقام باعتقال الآلاف من كل التيارات.

مع إننى كنت أعيش فى ملكوت آخر مع الشطرنج والفلاسفة والأدباء، إلا أننى أذكر جيدًا هذا اليوم من سبتمبر عقب خطاب السادات. كنت أسير فى شارع بور سعيد عائدًا إلى البيت، أو ذاهبًا لزيارة صديقى سيد مصطفى، زميلى بكلية الألسن، الذى يسكن فى «بركة الفيل». أتحدث مع نفسى كالعادة، وأتساءل: ألا يوجد من يتصدى لهذا الطاغية؟ ألا يوجد من يخلصنا منه؟

لا بد أنه كان شعور الكثيرين، بالرغم من أننى لا أذكر أحدًا عبر عنه أمامى.

بعد أسبوعين تقريبًا على هذا اليوم بدأت الدراسة، وبعد أيام كنت أجلس وحدى فى المنزل صباح السادس من أكتوبر- لا أذكر لماذا لم أذهب للجامعة يومها ولا أين كانت بقية الأسرة. كان التليفزيون يعرض مراسم الاحتفال بذكرى النصر، وتقريبًا كنت مشغولًا أمام لوحة الشطرنج الخشبية الصغيرة التى ظللت أتدرب عليها لسنين. فجأة سمعت أصوات طلقات وصراخ وعندما نظرت نحو التليفزيون كان البث قد توقف تمامًا، وعندما عاد بعد دقائق قال أحدهم إن السادات أصيب ونقل إلى المستشفى، ثم أعلنوا موته بعد ذلك بساعات.

امتلأ قلب البلد بالارتياع والخوف والحزن على الرئيس الذى قتل ببشاعة.. حتى الذين كرهوه، أو معظمهم. موت الزعيم شىء مروع دائمًا، حتى لو كان مستبدًا، أو بالأخص لو كان مستبدًا/////////////!

المشاعر تجاه السادات كانت مختلطة للغاية. هو صاحب أكتوبر، والديمقراطية العابرة، والكثيرون أصبحوا أغنياء فى عهده، وهو الزعيم المؤمن الذى يدعم ويشجع «أهل الله» فى مواجهة الشيوعيين الملحدين، ولكن من ناحية ثانية هو من أتلف انتصار أكتوبر باستسلامه للأمريكيين مبكرًا، وهو الذى أجهض التجربة الديمقراطية قبل أن تبدأ وشكل حزبًا واحدًا لا يختلف كثيرًا عن الحزب الشيوعى، سيطر على الحياة السياسية لعقود، وهو سبب الغلاء الفاحش الذى ضرب البلاد وأطاح بأحلام فئات وطبقات كاملة، وهو الذى فتح قمقم الإخوان المسلمين وجماعات العنف السياسى التى تدمر العالم العربى، والعالم كله، إلى الآن..

فى عهده خرجنا إلى العالم بعد طول عزلة، وذقنا سحر البورجوازية الخفى «على رأى عنوان الفيلم الشهير للويس بونويل!»، ولكن فى عهده أيضًا بدأت الطبقتان الفقيرة والوسطى فى الانحدار التدريجى اقتصاديًا وتعليميًا وأخلاقيًا. لأول مرة نسمع عن أستاذ جامعى يعمل سائقًا لتاكسى أو نقاشًا بعد الظهر، أو شاب جامعى يجلس بالسنوات دون عمل، ولأول مرة نرى تاجر «شنطة» أو صاحب حرفة بسيطة يشترى سيارة وينتقل للسكن فى «عمارة» فاخرة، إن لم يكن هو صاحب العمارة. الحراك الاجتماعى سريع ومدهش ومثير للحسد والتنافس غير المسبوق. أبى الذى سافر للخليج قرر أن يفعل مثل بقية أقاربه ويبنى لنا بيتًا صغيرًا. الأراضى الزراعية يتم تجريفها وبناء بيوت فوقها، والمكان الذى وقع عليه اختيار أبى، بناء على ترشيح الأقارب، على كورنيش المعادى بالقرب من المستشفى العسكرى بحى «المطبعة». عندما ذهبت لرؤية المكان أول مرة كان أرضًا زراعية واسعة تنتصب وسطها بعض البيوت وشكائر الرمل والأسمنت وحديد البناء ملقاة فى كل مكان. مشهد مأساوى يمهد لعملية التبوير والتصحير التى ستحرم البلد من صفته «الزراعية» خلال عدة عقود.

أذكر أيضًا أن المخدرات بدأت تنتشر وبالتحديد «الحشيش». ربما لإننى كنت فى سن المراهقة، أو ربما لإنه كان قد بدأ ينتشر بالفعل. ذات يوم كنت ذاهبًا إلى القلعة مع أصدقاء ومررنا بحى «الباطنية» الشهير. كان التجار يقفون على الجانبين والحشيش يباع على الأرض مثل الباعة الجائلين الذين يحتلون أرصفة الشوارع الآن، وكل منهم يعرض بضاعته علينا.

هذا الحى ستتم تصفيته بعد ذلك بقليل، ويتحول لفيلم شهير صنع أسطورة نادية الجندى عام 1980.

النجاح المبهر الذى حققه هذا الفيلم علامة بارزة على التغيير الذى حدث فى السينما المصرية، نتيجة التغيير الذى حدث لجمهور السينما، وللصناعة التى بدأت تتخذ مسارًا عشوائيا. مستوى الأفلام فى هبوط متواصل، دور العرض فى السيدة زينب بدأت تنهار ليبنى فوقها عمارات. كانت البداية مع سينما «الأهلى»، ثم «إيزيس»، ثم لحقت بهما البقية.

الميلودراما الفاقعة المصرية والهندية والأكشن الرخيص، تقليد الأكشن الهوليوودى الفاخر، سيطرا على دور العرض، باستثناءات هنا وهناك كنت أحرص على متابعتها مع اثنين أو ثلاثة من أصدقائى المثقفين، خاصة من شلة الشطرنج.

مظهر آخر من مظاهر المرحلة انهيار البنية الأساسية للصرف الصحى، ومياه الصرف، أو «المجارى» التى كانت تغرق أرقى الحوارى والشوارع، وكذلك أزمة المواصلات الطاحنة التى خنقت البلد.

أحيانا كنا ننتظر الأتوبيس بالساعة أو الساعتين. ذات يوم كنت عائدًا مع صديقى من كلية الألسن بحى الزيتون إلى السيدة زينب، وتأخر الأتوبيس بشكل رهيب، ثم جاء مزدحمًا بشكل «أرهب»، واضطررنا للانتظار مرة أخرى، وفاض بى فانفجرت متعصبًا وقمت بإلقاء الكتب وأدوات الدرس فى منتصف الشارع.

لم تكن قد ظهرت الميكروباصات، ولا «التكاتك»، ولا «أوبر» و«كريم»!.

فى السنة الثانية بكلية الألسن اكتشفت أن لى مكافأة شهرية بسبب حصولى على درجات جيدة بالسنة الأولى. أنا من الذين حضروا بالفعل «التعليم المجانى»، وبحسبة صغيرة يمكن أن أؤكد أن كل مصاريف الدراسة التى أنفقها أبواى على تعليمى لا تتجاوز مقابل الاشتراك لمدة شهر واحد فى باص أى مدرسة خاصة من مدارس اليوم.

كنت أحصل من كلية الألسن على 28 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ كبير جدا بمقاييس بداية الثمانينيات. كان «مصروفى» الشهرى من أبوى 20 جنيهًا، أنفق منها على المواصلات و«الخروجات» وشراء الكتب، وأى احتياجات شخصية مماثلة غير الاحتياجات الأساسية مثل الملبس والمأكل.

فى هذه السنة تعرفت على زميل بالقسم الإسبانى شقيق لمهندس الصوت بشركة «سونار» للإنتاج الفنى.

ذهبت بصحبة صديقى ناصر إلى مقر شركة «سونار» للتعرف على أخيه والحصول على ألبومات منير وبعض ألبومات الشركة الأخرى بسعر مخفض. كانت الشركة تقع فى دور أرضى صغير تحت الأرض بفيلا قديمة فى حى جاردن سيتى، كانت تبدو لى أشبه بقبو غامض للسحرة، يتم داخله طبخ التعويذات والتمائم سحرت جيلنا. بعد ذلك بسنوات سأتعرف على باقى الشركات والاستوديوهات التى كانت تطلق عشرات الألبومات والأصوات الجديدة كل أسبوع.

هناك التقيت بشقيق ناصر، مهندس الصوت الموهوب فايز عزيز، أحد الصناع الكبار فى تطوير طرق التسجيل ونظام «المسارات المتعددة» multi tracks ، الذى أحدث ثورة فى عالم الغناء. كذلك التقيت بالدكتور هانى ثابت، مؤسس الشركة، رحمه الله (قرأت خبر وفاته منذ أسبوعين، واستعدت صحبته الجميلة وتعامله الراقى الهادئ مع الجميع)، كما التقيت بشريكه المهندس كمال علما، الذى تزوج من حنان (الشمس الجريئة) وكانت إحدى المطربات التى اكتشفتها الشركة وصنعت منها نجمة، قبل أن تعتزل وتتحجب وسط موجة حجاب الفنانات، التى ستضرب البلاد والعباد خلال سنوات قليلة.

هناك أيضا التقيت بالشاب الأسمر، صاحب «شبابيك» بلحمه ودمه، وعلى مدار زيارات عدة تالية كانت تتواكب مع حصولى على المكافأة الشهرية من الكلية، التقيت بالمؤلف الموسيقى وعازف الجاز الشهير يحيى خليل، وحنان، وعلاء عبدالخالق، ثم حميد الشاعرى وبقية الشلة.

من «قبو» شركة «سونار» سأبدأ حياتى كصحفى فن بعد ذلك بسنوات.. لكن لأعد الآن إلى 1981.

فى الكلية كان هناك نوعان من الأساتذة: الأول يجسده الدكتور جابر قميحة، أستاذ اللغة العربية، الذى كان يكره السادات، وعندما عدنا إلى الكلية عقب انتهاء فترة الحداد بادرنا بتلاوة قصيدة «لا تصالح» لأمل دنقل كاملة، وكان يعرب عن أمنيته للمجىء إلى الكلية مرتديا الجلباب!.

الدكتور قميحة سيكتب بعد ذلك مقالات فى بعض الصحف الكبرى يدعم فيها الإخوان والرجعية بشكل عام.

النموذج الثانى يجسده الدكتور مصطفى ماهر، رئيس قسم اللغة الألمانية، والمترجم المعروف، وهو من مدرسة طه حسين: كان يشجعنا على القراءة والاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، والتحرر بشكل عام.

شىء واحد كان يجمع بين الدكتور جابر قميحة والدكتور مصطفى ماهر، وهو أنهما لا يلتزمان بتدريس المنهج، ويقضيان معظم ساعات المحاضرات فى الحديث حول الشئون العامة!.

الدكتور ماهر هو من شجعنا على التردد على «معهد جوتة» بميدان التحرير، لاستعارة الكتب وشرائط الموسيقى والانضمام لنادى السينما، الذى كان يديره الناقد الراحل فوزى سليمان، ومن هناك بدأت رحلتى عبر المراكز الثقافية الأخرى، خاصة المركز الثقافى الروسى بالدقى والمركز الإيطالى بالزمالك ثم المركز الفرنسى بحى المنيرة...بالقرب من مدرستى الابتدائية!.

لم أكن أحب معظم الأفلام المصرية فى طفولتى، لأنها تتمحور حول قصص الحب والغرام وتخلو من التشويق والإيقاع السريع والمغامرات، والكوميديا المصرية لم تكن تضحكنى، يستثنى من ذلك بعض أفلام فريد شوقى خاصة «أبوحديد» و«الوحش» و«رصيف نمرة 5»، وبعض أفلام كمال الشيخ خاصة «المنزل رقم 13» والخائنة» و«الليلة الأخيرة»، وبالطبع «الصعود إلى الهاوية»، الذى شاهدته فى دور العرض، فهو جمع بين التشويق وإثارة الشعور بالوطنية، وطبعًا مديحة كامل وإيمان فى قمة أنوثتهما. أحببت «باب الحديد» لأننى كنت أقرأ فى علم النفس، كما أحببت «الأرض» و«الناصر صلاح الدين» اللذين كانا يعرضان كثيرًا فى التليفزيون، لكننى عشقت يوسف شاهين بعد أن شاهدت «عودة الابن الضال» فى التليفزيون المصرى، وأعتقد أنها المرة الأولى والأخيرة التى عرض فيها. بعد ذلك شاهدت كل أعماله فى عرضها الأول بدور العرض، وبعضها كنت أشاهده أكثر من مرة، وهو شىء لم أفعله مع أى مخرج مصرى بعد ذلك، باستثناء «الطوق والأسورة» ثم «آيس كريم فى جليم» لخيرى بشارة. أتذكر أن فيلمه الأول «العوامة 70» كان محور نقاشات كثيرة بينى وأحد أصدقائى. «ضربة شمس» لمحمد خان شاهدته بدور العرض أيضًا وكان يحقق نجاحًا كبيرًا.

بدأت فى التردد على أفلام مهرجان القاهرة، الذى كان حدثا استثنائيا فى حياة جيلى، لأنها كانت المرة الأولى التى نستطيع فيها أن نشاهد أفلامًا غير المصرى والأمريكى والهندى المفروضة علينا فى نسخ كاملة لم تمزقها الرقابة. طبعًا كنا نبحث عن أفلام «المناظر»، لكننى كنت أختلف عن بقية الأصدقاء فى إعجابى ببعض الأفلام «الغريبة» حتى لو لم يكن بها أى مناظر. من الأفلام التى لا أنساها مثلًا فيلمًا مجريًا بعنوان «مفيستو»، ذهبنا إليه بعد أن سمعنا أنه يحتوى على «مناظر»، لكننى سحرت بأسلوبه وموضوعه، وبعد سنين طويلة عرفت اسم وأهمية مخرجه استيفان زابو.

مهرجان القاهرة كان مجرد أسبوعين كل عام، ولذلك بدأت البحث عن مصادر أخرى. كما ذكرت كان هناك نواد للسينما فى بعض المراكز الثقافية الأجنبية مثل «جوتة» والمركزين الروسى والايطالى. الروسى عرفته عندما بدأت التردد على مكتبته لاستعارة أو شراء كتب الشطرنج. والإيطالى عن طريق زملاء القسم الإيطالى بالكلية. ولكن النقلة الكبرى جاءت مع انضمامى لنادى سينما القاهرة، الذى أسسه المؤرخ والناشط الراحل أحمد الحضرى، وهناك شاهدت أشهر الأفلام ورأست أشهر النقاد، الذين سيصبحون عالمى وعملى بعد ذلك بسنوات.