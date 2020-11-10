مخزونات النفط الخام الأوروبية ترتفع 1% على أساس سنوي في أكتوبر

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 486.55 مليون برميل في أكتوبر، بانخفاض 1.7% عن الشهر السابق، لكنها ارتفعت 1% على أساس سنوي.وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في أوروبا بلغت 1.175 مليار برميل في أكتوبر، منخفضة 0.7% من سبتمبر، لكنها صعدت 8.5% على أساس سنوي.وأظهرت البيانات أيضا أن مخزونات البنزين الأوروبية زادت بأكثر من واحد بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، مع انخفاض الطلب على وقود السيارات، وسط إجراءات جديدة للعزل العام وتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.وبلغت مخزونات البنزين الأوروبية حوالي 117 مليون برميل في أكتوبر، مرتفعة نحو 9% تقريبا عن مستواها قبل عام.وظل استهلاك الخام في مصافي التكرير الأوروبية ضعيفا عند 8.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بانخفاض حوالي 2% على أساس شهري، و14% على أساس سنوي.