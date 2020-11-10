15779 إصابة بكورونا في السويد

سجلت السويد 15779 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الثلاثاء، حيث تسببت زيادة الإصابات في الضغط لإجراء فحوص الكشف عن المرض لأقصى حد في العديد من المناطق المتضررة بشدة والمكتظة بالسكان.وسجلت حالات الإصابة بالمرض في السويد، التي لا تنشر بيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أيام الاثنين، أرقاما قياسية يومية مرارا خلال الأسبوعين الماضيين.وقالت سارة بيفورس المسئولة في هيئة الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفي: "بوسعنا ملاحظة أن الزيادة واضحة في كل الفئات العمرية، والوفيات أيضا ترتفع، مثل المنحنيات الأخرى، وإن لم تكن بهذه الحدة بعد".وشددت السويد كذلك التوصيات لثلاث مناطق أخرى، اليوم الثلاثاء، مما يعني إصدار توصيات لسكان 13 من أصل 21 منطقة بالعمل من المنزل، وتجنب وسائل النقل العام، والحد من التفاعل الاجتماعي خارج نطاق الأسرة قدر الإمكان.وتكافح مناطق عديدة لتواكب الزيادة في طلبات إجراء الفحوص التي وصلت مستوى قياسيا الأسبوع الماضي، الأمر الذي أجبر السلطات في أكبر المدن والمناطق المتضررة بشدة، مثل أوسترجوتلاند، على الحد من الحجز وسط مساع لزيادة القدرة على الفحص.