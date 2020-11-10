رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يُعلق صلاة الجمعة بجامع الجزائر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:55 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
طباعة
قررت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر في الوقت الذي سجلت فيه البلاد، اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف أول حالة للجائحة نهاية فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن قرار التعليق جاء بسبب "حساسية الوضع الوبائي الراهن المرتبط بجائحة كورونا"، على أن تستأنف عند توفر الشروط المناسبة.

وسجلت لجنة قطاعية متعددة الأطراف عدة تجاوزات خلال حضور المصلين بأعداد هائلة للصلاة بجامع الجزائر الجمعة الماضي، مؤكدة أن حالة الوباء مازالت "مقلقة" خاصة في الأيام الأخيرة، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام الإجراءات الوقائية المعمول بها في هذا الشأن.

وعلى صعيد متصل سجلت الجزائر، اليوم، أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 753 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 63 ألفا و446.

موضوعات متعلقة

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

التوجه العام يدعمها.. تفاصيل اتفاقية وقف إطلاق النار في «قرة باغ»

الصور

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

image description

انتهاء تطوير عدد من الوحدات الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مصممون يونانيون يشاركون في مبادرة لدعم متضرري انفجار بيروت

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. عبد الرحمن الشرقاوي أول مَن كتب المسرحية الشعرية

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (9)

دلالات الألوان.. لماذا يُستخدم اللون الأحمر لبساط الرؤساء؟

«حكاية صورة» لخيري شلبي بالجلباب في «الإذاعة والتليفزيون»