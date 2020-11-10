«كورونا» يُعلق صلاة الجمعة بجامع الجزائر

قررت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر في الوقت الذي سجلت فيه البلاد، اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف أول حالة للجائحة نهاية فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أن قرار التعليق جاء بسبب "حساسية الوضع الوبائي الراهن المرتبط بجائحة كورونا"، على أن تستأنف عند توفر الشروط المناسبة.وسجلت لجنة قطاعية متعددة الأطراف عدة تجاوزات خلال حضور المصلين بأعداد هائلة للصلاة بجامع الجزائر الجمعة الماضي، مؤكدة أن حالة الوباء مازالت "مقلقة" خاصة في الأيام الأخيرة، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام الإجراءات الوقائية المعمول بها في هذا الشأن.وعلى صعيد متصل سجلت الجزائر، اليوم، أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 753 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 63 ألفا و446.