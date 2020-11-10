منة فضالي لـ«الدستور»: «أصور مسلسل هى وربنا يبعد عننا كورونا»

قالت الفنانة منة فضالي إنها تصور خلال هذه الفترة أحداث مسلسلها الجديد "هى"، المنتظر عرضه الفترة المقبلة في 60 حلقة بعيدًا عن الماراثون الرمضاني.أضاف منة، لـ"الدستور"، أنها بصحة جيدة ولم تُصب بأي أعراض لفيروس كورونا، مطمئنة جمهورها على صحتها، ومؤكدة أنها تصور أحداث مسلسلها الجديد بشكل عادي، متمنية أن يبتعد هذا الوباء عن الجميع وأن يتم توفير لقاح لإنهاء واقعه المرير.مسلسل "هى" من إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي، وبطولة وفاء عامر ودينا ومنذر رياحنة وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي برفقة منة فضالي، ويناقش في إطار اجتماعى حول قصة الطالبات المغتربات وما يواجهونه من متاعب الحياة.