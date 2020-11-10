روسيا تنشر قوات حفظ السلام في «قره باغ» بعد اتفاق وقف النار

بدأت روسيا، الثلاثاء، نشر نحو ألفي جندي لحفظ السلام في ناغورني قره باغ، بعد الاتفاق الذي وقّع تحت إشرافها بين أذربيجان وءرمينيا وأنهى معارك دامية مستمرة منذ ستة أسابيع.وهذا الاتفاق يكرس الانتصارات العسكرية الأذربيجانية الكبرى في هذه المنطقة الجبلية الواقعة في القوقاز والتي يقطنها بشكل عام حاليا أرمن، وانفصلت عن أذربيجان بعد حرب في التسعينيات، وتجري فيها مواجهات منذ نهاية سبتمبر بين انفصاليين أرمن مدعومين من يريفان من جهة والجيش الأذربيجاني من جهة أخرى.الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 21،00 ت غ وقّعه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين إن الطرفين المتنازعين سيحتفظان "بالمواقع التي يسيطران عليها"، ما يعني خسارة الانفصاليين الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم بعدما دحرتهم منها القوات الأذربيجانية.وأدى هذا الإعلان إلى تظاهرات غضب في أرمينيا، حيث اقتحم المتظاهرون مقري الحكومة والبرلمان ليلا، إلا أن قوات مكافحة الشغب استعادت السيطرة عليهما صباح الثلاثاء.ومنذ نهاية سبتمبر، اندلعت أكثر الاشتباكات دموية منذ ما يقرب من 30 عاما بين الانفصاليين الأرمن في قره باغ والجيش الأذربيجاني، وهي معارك تحولت لصالح باكو.