جمال سليمان: أحداث «الطاووس» معاصرة ولم نستقر على أبطاله

عبّر الفنان جمال سليمان عن سعادته الكبيرة بتوقيعه على بطولة مسلسل الطاووس للموسم الرمضاني المقبل وهو العمل الذي يتعاون خلاله مع المخرج رؤوف عبدالعزيز والمؤلف محمد ناير.وقال سليمان، لـ"الدستور"، إن العمل سيتم تصويره في غضون شهر تقريبًا، وسيعرض في 30 حلقة لـ رمضان المقبل، على أن يكون تصويره في مصر بشكل كامل.وعن قصته قال الفنان السوري إن القصة لن تكون تاريخية مثلما تخيل البعض، بل معاصرة حول شخص ذى طبيعة مختلفة وهو ما جعل اسم العمل "الطاووس"، ومن المنتظر أن يتم اختيار أبطاله خلال الأيام الجارية، نافيًا أن يكون فريق العمل قد استقر على أبطاله بشكل كامل.كان آخر ظهور درامي لسليمان من بوابة مسلسل "أفراح إبليس" عام 2019، ولاقى العمل نجاحًا كبيرًا وكان من بطولته برفقة منة فضالي وصابرين وياسر فرج وكان من إخراج أحمد خالد أمين.