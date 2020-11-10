الإمارات وبريطانيا تبحثان القضايا الاستراتيجية وجائحة كورونا



وأشاد قرقاش بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومستوى التنسيق المتميز بين حكومتي البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وحرص بلاده وقيادتها على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها باستمرار، مرحبًا بالاهتمام الكبير الذي تبديه المملكة المتحدة لعلاقاتها الثنائية بدولة الإمارات على كافة الأصعدة.

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الاستراتيجية تتقدمهم جائحة كورونا (كوفيد- 19).وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المحادثات التي جرت اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي تضمنت أيضا التشاور في ملفات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وآفاق تطوير هذه العلاقات المتميزة، فضلًا عن تعزيز الشراكات الحيوية في المجالات كافة، كما بحثت المحادثات التطورات الإقليمية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك وأحدث المستجدات على الساحة الدولية.