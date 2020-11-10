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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

كاتدرائية مار جرجس بالسويس تطلق نظام لحجز حضور القداسات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:31 م
كنيسة القديس مار
كنيسة القديس مار جرجس بالسويس
تريزة شنودة
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أطلقت كنيسة القديس مار جرجس بالسويس، نظام جديد لحجز حضور صلوات القداسات بمواعيد مسبقة، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الكنيسة في بيانها إلى أنه سيقتصر حضور الفرد أو الأسرة على قداس واحد أسبوعيًا، مع تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات خلال صلوات القداسات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي، في خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.

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