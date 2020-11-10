أمير الكويت ينعى صائب عريقات ويبعث برقية للرئيس الفلسطيني

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات.وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس الفلسطيني، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الدكتور صائب عريقات، كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا، ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، صائب عريقات، عبر صور نشرتها له.وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية قد نقل إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسئولين الفلسطينيين.