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الكرازة

رهبنة 17 في دير العذراء بالنوبارية بيد البابا تواضروس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:27 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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تمم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الثلاثاء، صلوات رهبنة ١٧ من طالبات الرهبنة بدير السيدة العذراء في النوبارية.

شارك قداسته في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير الشهيدة دميانة بالبراري، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، إلى عدد من الأمهات رئيسات أديرة الراهبات.

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