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اقتصاد

عبير عصام: محافظات الصعيد تطورت كثيرًا بفضل خطة الحكومة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:46 م
عبير عصام
عبير عصام
أسماء إبراهيم
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قالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن محافظات الصعيد تطورت كثيرًا عن السنوات الماضية بفضل خطة الحكومة في النهوض بالصعيد، وتدشين المدن الجديدة والمجمعات الصناعية.

وأضافت عبير، لـ"الدستور"، أن هناك مشكلة تواجه محافظات الصعيد وهي عدم إعطاء الأولوية للمطور الصناعي الصغير لمساحات الوحدات 100 متر بجانب تطوير العنصر البشري في كافة الجهات، بالإضافة إلى هناك بعض الحوافز والتيسيرات ليست مفعلة بشكل كامل في محافظات الصعيد.

وتابعت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن محافظة أسوان وحدها تمتلك موقعا متميزا يربط بين مصر والقارة الإفريقية مما يجعلها بوابة تجارية لمصر، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير أسوان لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

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