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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تقرر الإغلاق ليلًا مع ارتفاع إصابات كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:47 م
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
وكالات
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قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، اليوم الثلاثاء، إن الحانات والنوادي والمطاعم في العاصمة الروسية ستتوقف عن العمل أثناء الليل لمدة شهرين للحد من انتشار مرض كوفيد-19، مع تجاوز عدد الإصابات اليومي في روسيا 20 ألفا.

وتصر السلطات على أن إجراءات العزل العام الصارمة التي فُرضت في الربيع لن تعود رغم ارتفاع العدد اليومي للإصابات إلى مستويات قياسية، وتجاوز حصيلة الوفيات الرسمية الناجمة عن الفيروس في البلاد 31 ألفا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تختبر بالفعل لقاحين للوقاية من الفيروس، وهي على أعتاب تسجيل لقاح ثالث، وذكر أن كل اللقاحات الروسية فعالة.

وذكر سوبيانين أن العمل سيتوقف في أماكن الترفيه، كالمطاعم والحانات والملاهي الليلية، من الساعة 11 مساء إلى السادسة صباحا، اعتبارا من 13 نوفمبر وحتى 15 يناير.

وحذر بعض العاملين في مكتبه من أن السلطات ستقوم بمداهمات وستفرض غرامات على المخالفين.

وسجلت روسيا 20977 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء و368 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و817109 حالات، وهي خامس أعلى حصيلة إصابات بالمرض بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

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