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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنيسة تحتفل بالذكرى الثامنة لإلباس «الإسكيم المقدس» للبابا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:32 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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تحل اليوم الذكرى الثامنة لإتمام طقس رهباني أصيل لقداسة البابا تواضروس الثاني وهو طقس ارتدائه "الإسكيم الرهباني الكبير" يوم السبت ١٠ نوفمبر ٢٠١٢ قبل تنصيبه بطريركًا بأيامٍ قليلة.

وأول من ارتدى الإسكيم هو أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس من قبل الملاك وهو عبارة عن حزام جلدي يلف حول الجسم به ١٢ صليبا، كإشارة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الروح، النسك.

وتم إلباس قداسة البابا الإسكيم المقدس عقب ظهور القرعة الهيكلية التي اختارته ليصبح البطريرك الـ ١١٨ ليكون له أحقية إتمام الطقس ذاته لمن يستحق من الآباء الرهبان.

ويلزم للراهب لابس الإسكيم الكبير أن يؤدي صلوات وممارسات نسكية يوميًا أكثر مما يمارسه الراهب العادي.

ويوجد في الحياة الرهبانية نوعان من الإسكيم، الإسكيم الصغير وهو حزام يلف حول الوسط، ويلبسه جميع الرهبان عند رهبنتهم. والإسكيم الكبير السابق الإشارة إليه.

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