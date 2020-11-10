إيبارشية بني سويف تحتفل بعيد القديس مار مرقس الرسول

احتفلت إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار عيد تكريس أول كنيسة على اسم القديس مار مرقس الرسول.ترأس الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف، عشية عيد مار مرقس، بحضور عدد من كهنة الإيبارشية، وذلك بالكنيسة المرقسية ببني سويف.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع الماضي، في خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الإكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.