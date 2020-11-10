«الأعلى للإعلام» يبحث شكوى وحيد حامد ضد إحدى شركات الاتصالات

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا الأسبوع القادم لبحث الشكاوى المقدمة إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المجلس والأكواد الإعلامية، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من الكاتب وحيد حامد ضد إحدى شركات الاتصالات، يتهمها باستغلال مصنف فيلمي مملوك له في عمل إعلانات للشركة دون الحصول على إذن مسبق منهم، مما يعتبره الكاتب اعتداء من الشركة على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له وتمت إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.