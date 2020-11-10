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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تطرد دبلوماسيين بيلاروسيين ردًا على خطوة مينسك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:27 م
دومينيك راب
دومينيك راب
وكالات
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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طردت دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين، ردًا على إجراء مماثل اتخذته بيلاروس ضد دبلوماسيين بريطانيين اثنين قبل يوم.

وكتب الوزير في تغريدة "المملكة المتحدة لن ترهبها محاولات نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشنكو منعنا من التحدث عن الانتخابات المزورة والعنف الدنيء ضد الشعب البيلاروسي، واليوم، طردنا دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين ردًا على طرد غير مبرر لدبلوماسيين" بريطانيين.

وأعلنت بيلاروس الاثنين دبلوماسيين بريطانيين اثنين "شخصين غير مرغوب فيهما"، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية اناتولي غلاز "بسبب أنشطتهما غير المنسجمة مع صفة دبلوماسي".

وذكرت قناة "او ان تي" البيلاروسية العامة أن القرار متعلّق بالملحق العسكري تيموثي وايت بويكوت ومساعدة السفيرة البريطانية ليزا ثاموود اللذين يُشتبه في أنهما "جمعا معلومات عن الوضع السياسي في بيلاروس والاحتجاجات".

واعتبرت لندن الاثنين أن قرار طرد اثنين من دبلوماسييها "غير مبرّر بتاتًا" وقالت إنهما "كانا يراقبان بصورة قانونية تظاهرات في مينسك".

وندّدت أيضًا بسلوك لوكاشنكو معتبرةً أنه ينبغي عليه "أن يوافق على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة" عوضًا عن "مهاجمة من يسلّطون الضوء على قمعه".

ويواجه لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994، حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ إعادة انتخابه في مطلع أغسطس في اقتراع اعتبرته المعارضة والدول الغربية مزوّرًا.

ويتظاهر كل يوم أحد منذ أغسطس، عشرات آلاف البيلاروسيين في شوارع العاصمة للمطالبة برحيله.

إلا أن لوكاشينكو قاوم ضغط الشارع وكثّف ضرباته للمعارضة، فاعتقل أبرز شخصياتها أو دفعهم إلى النفي في الخارج. وندّدت المعارضة البيلاروسية الاثنين بموجة قمع جديدة غداة توقيف أكثر من ألف شخص.

وفي أواخر سبتمبر، أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات بالتنسيق مع كندا، تستهدف ثمانية مسؤولين بيلاروسيين من بينهم الرئيس لوكاشنكو، بسبب قمح حركة الاحتجاج.

ومطلع أكتوبر، استدعت بريطانيا سفيرتها لدى بيلاروس حاذيةً بذلك حذو دول أوروبية أخرى.

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