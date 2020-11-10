إيبارشية طنطا تواصل بث برنامج «معا نبني البيت»

تواصل إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث البرنامج الأسبوعي "معا نبني البيت"، والذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية.ويناقش برنامج "معا نبني البيت"، موضوعات تخص الأسرة المسيحية والمقبلين على الزواج، بهدف دعمهم في حل مشكلاتهم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي، في خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.