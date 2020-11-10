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سياسي

شباب التنسيقية يشاركون بمؤتمر المجتمع المدني والتعليم قبل الجامعي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:00 م
شباب التنسيقية
شباب التنسيقية
إسلام نصير
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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر دور المجتمع المدني في دعم توجهات السياسة التعليمية وتطبيقاتها في التعليم قبل الجامعي، الذي نظمه المركز القومي للبحوث التربوية بالقاهرة.

وضم الوفد كلًا من، أميرة صابر، ورشا كليب ومحمد أباظة، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس كريم عبد العاطي، المتحدث باسم التنسيقية.

واستعرض الدكتور سامي عبد السميع، مدير شعبة بحوث السياسات التربوية بالمركز، استراتيجية محددة المعالم من شأنها زيادة الفاعلية في العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المدني.

وتناول بالشرح، تعريف ماهية منظمات المجتمع المدني، وواقع العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه العلاقة.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة بشكل فعال في الفعاليات المتعلقة بالسياسات العامة التي تتناول قضايا المجتمع.

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