«الري» توضح حقيقة تعيين سيدة الدقهلية

نفت وزارة الموارد المائية والري ما نُشر ببعض وسائل الإعلام، يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، بخصوص تضرر السيدة أسماء السيد الشحات حسنين، من قرية البرامون بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من اكتشاف تعيينها بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالإدارة المتكاملة لهندسة ري أرمنت بمحافظة قنا ومؤمن عليها دون علمها.وأوضحت الوزارة أنه تم التوجيه للأجهزة المختصة بوزارة الموارد المائية والري ببحث شكوى السيدة المذكورة، وتبين أن هذا الاسم غير مدرج فى نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمرتبات، وليس لها أي بطاقات صرف خاصة بالمرتبات فى أجهزة الوزارة، ولم يسبق تعيينها فى أي من جهات وزارة الموارد المائية والرى.كانت سيدة تدعى أسماء السيد الشحات، 32 سنة، ربة منزل، من قرية البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، قد قالت إنها اكتشفت أنها موظفة منذ 10 سنوات، ولم تكتشف ذلك إلا بالصدفة، عندما ذهبت إلى مكتب التأمينات لتبحث سبب رفض طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة لطفلها المعاق، وأخبرها الموظف بأنها موظفة فى وزارة الرى.