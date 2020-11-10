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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول والوديان في بني سويف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:03 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
أ.ش.أ
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قرر محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم، تشكيل لجنة فنية وإدارية، تتولى المرور على مخرات السيول والوديان الواقعة بنطاق المحافظة حتى حدود محافظة البحر الأحمر، للوقوف على أية أعمال صناعية يتم تنفيذها بتلك الوديان والمخرات، وتحديد الأسباب والعوامل التي أدت إلى تغيير مسار تدفق مياه السيول القادمة من سلاسل جبال الأحمر.

واستعرض المحافظ - خلال رئاسته اليوم اجتماع مع رؤساء المدن والقرى ضمن خطة المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة فى إطار تكليفات الحكومة بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الشتاء - الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور بطول 3 كم بتكلفة 18 مليون جنيه، للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات الإنجاز والأعمال المطلوب تنفيذها لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يشهد أعمال توسعة وتدبيش وتكاسي لتقوية جوانبه، التي ساهمت بفعالية في استيعاب تدفق مياه السيول"منذ أسبوع"التى تدفقت باتجاه المخر نتيجة لسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار على سلاسل البحر الأحمر.

كما بحث الموقف الحالي لأعمال الترميم والتأهيل الجاري تنفيذها بمحيط مخر سيل "وادي فقيرة "بعد تضررها في موجة الطقس السيئ الأخيرة، حيث تقوم مديرية الطرق، بالتعاون مع الري بأعمال حفر أمام مخر السيل لتركيب خطوط مواسير خرسانية بأقطار كبيرة، "لنقل المياه من الوادي إلى مخر السيل أسفل الطريق، فضلا عن عمل حوائط من الدبش على جانبي الطريق وتعليته وتقويته وللحفاظ على الزراعات القريبة منه.

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