محافظ البحيرة يكرم أسر الشهداء

كرم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والمستشار العسكري للمحافظة، أسر وأهالي شهداء القوات المسلحة من أبناء محافظة البحيرة خلال اللقاء الذي أقيم اليوم بمجمع دمنهور الثقافي.بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الوطن الأبرار، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعرض فيلم عن شهداء القوات المسلحة من أبناء المحافظة.وكرم محافظ البحيرة أسر الشهيد البطل الرائد أحمد فوزى زيد، والشهيد البطل العريف محمد عبدالحميد حزيمة، والشهيد الجندي البطل أحمد عبدالكريم عبدالحميد، مع إطلاق أسمائهم على مدارس بمسقط رأسهم تخليدا لذكراهم.