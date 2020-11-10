«النقل».. أول عقوبة لمسئولى واقعة فيديو «رقصة لورديانا» بقنا

قال راجح الطيب، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إنه قد تم نقل معلم الرياضيات الذي شهد واقعة مشاهدة فيديو، رقصة لورديانا، مع الطالبين على الفيديو داخل الفصل إلى مبنى الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالبين.وأضاف مدير الإدارة التعليمية في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن هناك شئونًا قانونية ستحقق في الموضوع، لتوقيع العقوبات القانونية اللازمة على المعلم والطلاب الذين ظهروا في الفيديو ويشاهدون الفيديو المخل.وتداول رواد مواقع التواصل بالأمس، عبر منصات فيسبوك وتويتر مقطع فيديو لمشاهدة طلاب مدرسة الشهيد خيرت القاضى الثانوية بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا، رقصة الفنانة البرازيلية لوردينا، وظهر في الفيديو طالبان يشاهدان رقصة الفنانة الاستعراضية في وجود مدرس داخل الفصل.