نائب محافظ قنا يتفقد مركز الخدمات التكنولوجية بأبوتشت

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، مركز الخدمات التكنولوجية بمدينة أبوتشت لمتابعة دورة العمل به والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.رافقه خالد عويس رئيس مدينة أبوتشت، ومحمود يوسف المشرف العام على نظم وتكنولوجيا المعلومات والمراكز التكنولوجية.وأكد عمر، خلال جولته، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، مؤكدا أهمية دور المراكز التكنولوجية الذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية الحديثة نحو الرقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تقليص زمن تقديمها والمساهمة في القضاء على كافة أشكال الفساد.وتابع نائب المحافظ مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المقدمة بمختلف مراحلها بدءا من مرحلة تلقي الطلبات مرورا بمرحلتي الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، الذي يفيد بأن المخالف قد تقدم بطلب للتصالح علي مخالفات البناء التي ارتكبها.ووجه عمر القائمين على المركز بتفعيل خدمتي النداء الآلي ورسائل sms التي تفيد المواطنين بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في الشكاوى التي تقدموا بها، كما وجه أيضا بضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير عدد مناسب من خريجي الجامعات المتقدمين لأداء الخدمة العامة.وفي السياق ذاته تفقد نائب المحافظ التشطيبات النهائية بالمركز التكنولوجي بمبني الوحدة المحلية الجديد المقام على حوالي 800 م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري.