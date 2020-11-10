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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

والدة طفلة اغتصبها والدها بسوهاح: كان بيعذبنى وتركت له المنزل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:30 م
اغتصاب
اغتصاب
قنا: إسلام البكري
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أدلت والدة الطفلة "عائشة" البالغة من العمر 12 عامًا التي اغتصبها والدها لمدة عام كامل داخل منزلهما، بأقوالها أمام النيابة العامة بمحافظة قنا، عقب استدعائها للإدلاء بأقوالها في الواقعة.

وقالت السيدة "فاطمة" والدة الطفلة إنها لم تتخل عن طفلتها، لكنها هربت من زوجها وعاشت في القاهرة منذ سنوات، لقيام والد الطفلة بالتعدي عليها بالضرب المبرح بشكل متكرر، قائلة: "كان بيعذبني وعايز يموتني وكان بيسخن السكينة ويحاول يحطها على جسمي".

وتسلمت الأم طفلتها بقرار من النيابة العامة في قنا، بعدما تعهدت بحماية الطفلة، وضمانة عدم تعرضها لأي تعذيب أو اغتصاب أو تحرش جنسي خلال تواجدها معها.

وكان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من قسم بندر قنا يفيد بهتك عرض طفلة على يد والدها، منذ أكثر من عام، بمنطقة المساكن، ذلك بعد بلاغ نجدة الطفل بالمحافظة وفريق التدخل السريع بمديرية التضامن.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، النقيب بسام حمزة، معاون أول مباحث عن أن "معروف.ج"، 44 عامًا، كهربائي، اعتدى جنسيًا على طفلته، وتبين أن زوجته هربت منه منذ ما يقرب من 8 سنوات، وسافرت إلى القاهرة تاركة له طفليها المجني عليها وشقيقها الذي توفي منذ عامين.

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