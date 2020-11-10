كفرالشيخ تدخل منافسة أفضل جامعة في التعامل مع أزمة كورونا

طالب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ عمداء الكليات بالاستعداد لزيارة فرق التقييم لمسابقات الاستعداد لاستقبال العام الدراسي 2020-2021، ومسابقة أحسن جامعة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ومسابقة أحسن موقع إلكتروني.كما كلف مجلس ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية للمشاركة في اختيار ملف الإنجاز خارج "مديري وحدات الجودة - القياس والتقويم".وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ على التعامل مع الطلاب الوافدين من خلال منسق الطلاب الوافدين بالجامعة بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب المختصين.كما ناقش المجلس مراجعة البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على مواقع الكليات للتواصل الحاصلين عليها، مدى تأهيل هذه الشهادة للبرامج العليا.كما أكد رئيس الجامعة تشجيع البحث العلمي لتكوين المجموعات البحثية والحصول على التمويل المحلي والأجنبي وتشجيع النشر العلمي الدولي في دوريات ذات معامل تأثير دولي والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك لرفع تصنيف الجامعة، لافتًا إلى أن النشر الدولي له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعاملًا من أهم أسس تصنيف الجامعات عالميًا وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة.جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء الجامعة الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.